От улыбки хмурый день светлей: анекдоты на утро для поднятия настроения

Хирург — он как сапер. Ошибается только один раз. Только сапер ошибается только один раз в своей жизни, а хирург ошибается только один раз в вашей жизни.

Сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр “Covid-19”. Он не имеет ни вкуса, ни запаха.

- Дорогой, прости, я тебя вчера обидела. Две бутылки пива сгладят мою вину? - Ящик водки! - Ох ты, какой ранимый!

– Бабушка, где мой айкос?

– На антресоли.

– А что такое антресоль?

– А что такое айкос?

И всё же коронавирус опасен. Вроде переболел легко и бессимптомно. Но пошел в поликлинику закрывать больничный. Пять часов бегал по этажам, по разным кабинетам с бумажками. Чуть не умер…