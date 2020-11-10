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Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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От улыбки хмурый день светлей: анекдоты на утро для поднятия настроения

От улыбки хмурый день светлей: анекдоты на утро для поднятия настроения
06:00 Сегодня Телеграф

Хирург — он как сапер. Ошибается только один раз. Только сапер ошибается только один раз в своей жизни, а хирург ошибается только один раз в вашей жизни.

Сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр “Covid-19”. Он не имеет ни вкуса, ни запаха.

- Дорогой, прости, я тебя вчера обидела. Две бутылки пива сгладят мою вину? - Ящик водки! - Ох ты, какой ранимый!

– Бабушка, где мой айкос?

– На антресоли.

– А что такое антресоль?

– А что такое айкос?

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И всё же коронавирус опасен. Вроде переболел легко и бессимптомно. Но пошел в поликлинику закрывать больничный. Пять часов бегал по этажам, по разным кабинетам с бумажками. Чуть не умер…

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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