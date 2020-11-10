От улыбки хмурый день светлей: анекдоты на утро для поднятия настроения

Хирург — он как сапер. Ошибается только один раз. Только сапер ошибается только один раз в своей жизни, а хирург ошибается только один раз в вашей жизни.
Сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр “Covid-19”. Он не имеет ни вкуса, ни запаха.
- Дорогой, прости, я тебя вчера обидела. Две бутылки пива сгладят мою вину? - Ящик водки! - Ох ты, какой ранимый!
– Бабушка, где мой айкос?
– На антресоли.
– А что такое антресоль?
– А что такое айкос?
И всё же коронавирус опасен. Вроде переболел легко и бессимптомно. Но пошел в поликлинику закрывать больничный. Пять часов бегал по этажам, по разным кабинетам с бумажками. Чуть не умер…