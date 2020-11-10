Лучшее средство от осенней хандры: подборка смешных анекдотов

Психотерапевт показывает пациенту листок бумаги с кляксой:

– Что вы видите?

– Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с идиотами, нудной работы задешево и прочей жизненной несправедливости…

– А на картинке?..

Сегодня убирался в квартире. Оказалось, тот маленький пуфик, стоявший у кровати и куда я ставил ноут - это полмешка цемента.

Когда учительницу уволили за фото в купальнике, сотни учителей по всей стране начали выкладывать фото в купальниках в знак протеста. Мужики! Отстоим Дзюбу! Это в наших силах!

Быть мамой довольно весело. Конечно, если вам нравится постоянно готовить для людей, которые не хотят есть.

У нас с женой большая разница в возрасте. Поэтому, когда я говорю, что присутствовал у нее на родах, многие не понимают, рожала она или её.