Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения

Кроличья лапка по некоторым поверьям приносит счастье. Один мужик носил такую в кармане. Его спросили, неужели он верит в эти суеверия.
- Ну, мне-то она уже помогла. Жена решила проверить карманы на предмет заначки, наткнулась на нее, решила, что мышь, и больше не лазит.
Моня, зачем нужно было посылать Сему матом? Он же гинеколог! Достаточно сказать: «Сема, иди работай!»
Страшная штука – понос при склерозе… Бежишь и не знаешь куда!
Два хирурга переодеваются перед операцией. Один видит на другом женские трусики. С ухмылкой произносит:
– И давно это ты носишь?
– С тех пор, как жена нашла это в бардачке моей машины и мне пришлось сказать, что это мои.
Попросил как-то дочь сходить за пельменями. Ее вопрос заставил задуматься.
- А пельмени со вкусом чего покупать?