Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения

Кроличья лапка по некоторым поверьям приносит счастье. Один мужик носил такую в кармане. Его спросили, неужели он верит в эти суеверия.

- Ну, мне-то она уже помогла. Жена решила проверить карманы на предмет заначки, наткнулась на нее, решила, что мышь, и больше не лазит.

Моня, зачем нужно было посылать Сему матом? Он же гинеколог! Достаточно сказать: «Сема, иди работай!»

Страшная штука – понос при склерозе… Бежишь и не знаешь куда!

Два хирурга переодеваются перед операцией. Один видит на другом женские трусики. С ухмылкой произносит:

– И давно это ты носишь?

– С тех пор, как жена нашла это в бардачке моей машины и мне пришлось сказать, что это мои.

Попросил как-то дочь сходить за пельменями. Ее вопрос заставил задуматься.

- А пельмени со вкусом чего покупать?