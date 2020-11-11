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Среда, 11.11.2020
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Улыбка - отличное начало дня: веселые анекдоты на утро

Улыбка - отличное начало дня: веселые анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

- Боря, похоже Сарочка ко мне же не равнодушна!

- С чего ты взял?

- Она сказала, что нуждается во мне!

- Прямо так и сказала?

- Да, она сказала: "Нужен ты мне!"

Утренний кофе бодрит, но вредит сердечно-сосудистой системе. Утренний рассол оживляет и способствует восстановлению электролитного баланса в организме. Вывод: те, кто пьет утром рассол, заботятся о своем здоровье.

Доктор, я обеспокоен.

– В чем дело?

– Вот уже несколько дней мне кажется, что все, что говорит моя жена, имеет какой-то смысл…

Особенности перевода: русский фамилия Жириновский пишется и читается украинский как Ляшко.

Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения

Зачем депутатам зарплата в 20000, если они утверждают, что можно запросто прожить на 4000?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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