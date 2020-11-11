Улыбка - отличное начало дня: веселые анекдоты на утро

- Боря, похоже Сарочка ко мне же не равнодушна!

- С чего ты взял?

- Она сказала, что нуждается во мне!

- Прямо так и сказала?

- Да, она сказала: "Нужен ты мне!"

Утренний кофе бодрит, но вредит сердечно-сосудистой системе. Утренний рассол оживляет и способствует восстановлению электролитного баланса в организме. Вывод: те, кто пьет утром рассол, заботятся о своем здоровье.

Доктор, я обеспокоен.

– В чем дело?

– Вот уже несколько дней мне кажется, что все, что говорит моя жена, имеет какой-то смысл…

Особенности перевода: русский фамилия Жириновский пишется и читается украинский как Ляшко.

Зачем депутатам зарплата в 20000, если они утверждают, что можно запросто прожить на 4000?