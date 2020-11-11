Смех - лучший антистресс: забавные анекдоты для позитивного настроения

– Любиииимый, я пришлаааааа!

– Опять пьяная? Вот, и иди туда, где пила!

– Алло, девченки! Сейчас приду, я отпросилась.

– Ты могла бы ехать не так быстро? У меня все мелькает перед глазами!

– А ты сделай, так как я.

– Как?

– Закрой глаза.

Несется по улице “скорая помощь”:- Мы его теряем… мы его теряем… сестра, захлопните эту дверцу, пока пациент не выпал!

– Вы замужем? – спрашивает судья женщину свидетеля.

– Мой муж умер пятнадцать лет назад.

– Но у вас пятеро маленьких детей, – Но умер муж, а не я!

В магазине:

– Какой у вас интересный велосипед?

– Это велосипед-тандем. Вы можете на нем вдвоем поехать со своей женой!

– Моя жена не умеет ездить на велосипеде!

– Да это как раз ваш случай, она будет позади просто крутить педали!

– И правда, интересно, скажите, а передние педали можно убрать?