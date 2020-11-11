Смех - лучший антистресс: забавные анекдоты для позитивного настроения

– Любиииимый, я пришлаааааа!
– Опять пьяная? Вот, и иди туда, где пила!
– Алло, девченки! Сейчас приду, я отпросилась.
– Ты могла бы ехать не так быстро? У меня все мелькает перед глазами!
– А ты сделай, так как я.
– Как?
– Закрой глаза.
Несется по улице “скорая помощь”:- Мы его теряем… мы его теряем… сестра, захлопните эту дверцу, пока пациент не выпал!
– Вы замужем? – спрашивает судья женщину свидетеля.
– Мой муж умер пятнадцать лет назад.
– Но у вас пятеро маленьких детей, – Но умер муж, а не я!
В магазине:
– Какой у вас интересный велосипед?
– Это велосипед-тандем. Вы можете на нем вдвоем поехать со своей женой!
– Моя жена не умеет ездить на велосипеде!
– Да это как раз ваш случай, она будет позади просто крутить педали!
– И правда, интересно, скажите, а передние педали можно убрать?