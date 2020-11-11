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Среда, 11.11.2020
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Продолжаем веселье: подборка смешных анекдотов на вечер

Продолжаем веселье: подборка смешных анекдотов на вечер
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

— Ефремов отправился отбывать наказание в колонию, где сидели Кокорин и Мамаев. Если раньше там была секция футбола, то теперь появится театральный кружок.

— Главное, чтобы Миша не открыл там автошколу.

Поднимаются парень и девушка по лестнице. Парень достаёт ключ и долго не может попасть в замок. Девушка задумчиво:

– Даааа, хорошенькое начало…

Из вопросов на женском форуме.

«У меня муж уже два года не работает. Пьет, бьет, дебоширит, из дому все тащит — пропивает, по дому ничего не делает, гуляет, водит домой алкашей и баб! А недавно вообще ушел от меня. Подскажите, как вернуть его обратно?»

— Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?

— Уголовный кодекс.

Смех - лучший антистресс: забавные анекдоты для позитивного настроения

Не забывайте, что приём шоколада для ускорения работы мозга эффективен только когда есть что ускорять, иначе можно остаться тупым и жирным.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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