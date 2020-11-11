Продолжаем веселье: подборка смешных анекдотов на вечер

— Ефремов отправился отбывать наказание в колонию, где сидели Кокорин и Мамаев. Если раньше там была секция футбола, то теперь появится театральный кружок.
— Главное, чтобы Миша не открыл там автошколу.
Поднимаются парень и девушка по лестнице. Парень достаёт ключ и долго не может попасть в замок. Девушка задумчиво:
– Даааа, хорошенькое начало…
Из вопросов на женском форуме.
«У меня муж уже два года не работает. Пьет, бьет, дебоширит, из дому все тащит — пропивает, по дому ничего не делает, гуляет, водит домой алкашей и баб! А недавно вообще ушел от меня. Подскажите, как вернуть его обратно?»
— Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
— Уголовный кодекс.
Не забывайте, что приём шоколада для ускорения работы мозга эффективен только когда есть что ускорять, иначе можно остаться тупым и жирным.