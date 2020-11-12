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Четверг, 12.11.2020
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С добрым утром! Подборка позитивных анекдотов для хорошего настроения
06:00 Сегодня Телеграф

Жена решила пристыдить меня перед ее подругами и сказала им, что я не очень в постели. Они с ней не согласились.

С возрастом я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 1000 грн носить всё легче и легче.

Люди, которые следят, чтобы их кошечка рожала котят только от котиков той же породы, что и она - самые милые нацисты в мире.

Всей своей жизнью Пушкин учит нас тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять.

Продолжаем веселье: подборка смешных анекдотов на вечер

Не понимаю таких людей, которые выпьют и идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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