С добрым утром! Подборка позитивных анекдотов для хорошего настроения

Жена решила пристыдить меня перед ее подругами и сказала им, что я не очень в постели. Они с ней не согласились.

С возрастом я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 1000 грн носить всё легче и легче.

Люди, которые следят, чтобы их кошечка рожала котят только от котиков той же породы, что и она - самые милые нацисты в мире.

Всей своей жизнью Пушкин учит нас тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять.

Не понимаю таких людей, которые выпьют и идут спать. А петь? А танцевать? А позориться на весь мир?