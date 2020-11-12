Шутки-прибаутки: порция юморных анекдотов, которые поднимут настроение каждому

Священник в пустыне встретился со львом. Начал молится с перепугу:

- О, Боже! Молю тебя, внуши этому льву христианские чувства!

Лев садится на задние лапы, склоняет голову и произносит:

- Благослови, Господи, пищу, которую я сейчас приму.

В современном автомобиле все продумано до мелочей. Заснул за рулем, бах, и твое лицо уже на подушке ..

Женщина пришла за мужем в пивную. Он возмущенно:

- В конце концов это просто обидно, почему ты всегда идешь прямо сюда ?! Почему ты никогда не ищешь меня, например, в музее?

На работе переругались женщины. Начальник, потеряв терпение, кричит:

- Тихо! Пусть говорит та, которая старше всех.

Все немедленно замолчали.

Мужчина читает сообщение от женщины: «Пошла, куда послал. Веду как назвал. И почему я раньше тебя не слушала? "