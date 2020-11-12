Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Воздушные шарики очень странная вещь, типа "с днем рождения, вот тебе резиновый мешок, куда я подула".

Хемингуэй сказал: “пиши пьяным, редактируй трезвым”; парни, которые мне пишут по ночам – Хемингуэи.

Дорогой, посмотри ... кажется, у меня растет животик, я беременна!

- Да, я даже знаю кто отец ...

- Кто ???

- Хлебобулочный комбинат!

Жена говорит мужу:

- Сегодня мою маму наконец выписывают из больницы после отравления.

Человек (про себя):

- Да, современная токсикология очень шагнула вперед. Рецепты, которые достались мне от деда, уже не так эффективны ..

Разговор двух в КПЗ после пьяной драки

- Я тебе говорил - мы монашку отдубасили, а ты "Бэтмена, бэтмена"