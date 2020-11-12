Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер

Воздушные шарики очень странная вещь, типа "с днем рождения, вот тебе резиновый мешок, куда я подула".
Хемингуэй сказал: “пиши пьяным, редактируй трезвым”; парни, которые мне пишут по ночам – Хемингуэи.
Дорогой, посмотри ... кажется, у меня растет животик, я беременна!
- Да, я даже знаю кто отец ...
- Кто ???
- Хлебобулочный комбинат!
Жена говорит мужу:
- Сегодня мою маму наконец выписывают из больницы после отравления.
Человек (про себя):
- Да, современная токсикология очень шагнула вперед. Рецепты, которые достались мне от деда, уже не так эффективны ..
Разговор двух в КПЗ после пьяной драки
- Я тебе говорил - мы монашку отдубасили, а ты "Бэтмена, бэтмена"