Порция хорошего настроения: подборка позитивных анекдотов на утро пятницы 13-го

В сельском доме ночью раздается стук в окно.
- Дрова нужны?
- Нет.
Утром просыпаются - дров нет.
Отец пишет сыну:
- Как прошел экзамен? Доложи немедленно.
- Экзамен прошел блестяще, профессора в восторге, просят повторить осенью.
-Давайте поговорим о прекрасном!
-Давайте.
-У вас глисты есть?
-Нет.
-Вот и прекрасно!!!
Женщины тратят больше времени, размышляя, о чём думают мужчины, чем мужчины вообще думают.
У блютуз-наушников есть интересная недокументированная особенность: о том, что твой телефон вытащил карманник, ты узнаешь только тогда, когда автобус отъедет от остановки…