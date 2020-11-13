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Пятница, 13.11.2020
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Порция хорошего настроения: подборка позитивных анекдотов на утро пятницы 13-го
06:00 Сегодня Телеграф

В сельском доме ночью раздается стук в окно.

- Дрова нужны?

- Нет.

Утром просыпаются - дров нет.

Отец пишет сыну:

- Как прошел экзамен? Доложи немедленно.

- Экзамен прошел блестяще, профессора в восторге, просят повторить осенью.

-Давайте поговорим о прекрасном!

-Давайте.

-У вас глисты есть?

-Нет.

-Вот и прекрасно!!!

Женщины тратят больше времени, размышляя, о чём думают мужчины, чем мужчины вообще думают.

Волна позитива: забавные анекдоты, которые скрасят ваш вечер

У блютуз-наушников есть интересная недокументированная особенность: о том, что твой телефон вытащил карманник, ты узнаешь только тогда, когда автобус отъедет от остановки…

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Харизма, Весело, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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