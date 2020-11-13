Пятница - уже повод для радости: юморные анекдоты для хорошего настроения

Если будешь есть много транс-жиров, то вскоре превратишься в жирного транса.
"Оскар" за актерскую игру за 2020 год должен получить тот охранник, который замеряет тебе на входе температуру. Вы оба видите там "34,5", и он с идеальным лицом, будто это нормально, пропускает внутрь.
Футболист на исповеди:
- Грешен я, святой отец.
- В чем твой грех, сын мой?
- В онанизме, батюшка.
- Сын мой, в сравнении с тем, как вы играете, этот грех - ничто!
- Свет мой, зеркальце, скажи.
- Отвали!
- Ну, скажи!
- Нечем порадовать тебя, нечем!
- Нашим футболистам нужен чугунный мяч.
- Они же ноги себе переломают.
- Так они у них что, целые?