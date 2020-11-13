Пятница - уже повод для радости: юморные анекдоты для хорошего настроения

Если будешь есть много транс-жиров, то вскоре превратишься в жирного транса.

"Оскар" за актерскую игру за 2020 год должен получить тот охранник, который замеряет тебе на входе температуру. Вы оба видите там "34,5", и он с идеальным лицом, будто это нормально, пропускает внутрь.

Футболист на исповеди:

- Грешен я, святой отец.

- В чем твой грех, сын мой?

- В онанизме, батюшка.

- Сын мой, в сравнении с тем, как вы играете, этот грех - ничто!

- Свет мой, зеркальце, скажи.

- Отвали!

- Ну, скажи!

- Нечем порадовать тебя, нечем!

- Нашим футболистам нужен чугунный мяч.

- Они же ноги себе переломают.

- Так они у них что, целые?