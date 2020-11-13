Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов

Пришел к любовнице, нажарил ей котлет. Потом пришел муж, съел все котлеты и сказал, что влюбился в нее заново, таких вкусных котлет он еще не пробовал. Похоже, жарить - это мое.

На улице замерзли лужи и теперь можно похрустеть не только своими коленями!

Я сейчас нахожусь в таком возрасте, когда начинаю наконец-то понимать, что мои родители крутые, что они всегда были правы и не надо было с ними спорить. Не знаю наверняка, но возможно это связано с тем, что мы вместе начали выпивать.

Ночью зашел в пивной магазин в маске. Оба продавца резко нырнули под прилавок и затихли. Я офигел, что такое впечатление на граждан произвел. Вылезли оба в масках. Думали, что я проверяющий масок.

- Дедушка, говорят, что вы, наконец-то, решились купить телевизор?

- Это правда.

- И как вам?

- Прекрасная вещь. Включишь, сядешь напротив, закроешь глаза, и - полное впечатление, что слушаешь радио.