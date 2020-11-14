Шутки, которые сделают ваше утро: забавные анекдоты

Вернувшись от бабушки, дочка заявила, что хочет сестричку. Кажется, родители в борьбе со мной перешли к неконвенционному оружию массового поражения...

Двое выходят из подъезда, а там новая иномарка с розовым бантом:

- Ха, да какая-то овца одним местом заработала!

- Милая, это тебе...

Перед тем, как критиковать кого-либо, попробуйте походить в его шкуре некоторое время. И к тому времени, когда вы опять захотите его покритиковать, вы уже будете далеко и у вас будет его шкура.

В раннем детстве меня повели на прием к окулисту. Как и предполагали родители, мне прописали очки. И никто не догадался, что я просто не знаю алфавит...

Приняв 250 водочки, мужик настроился на секс. Потом допил бутылку - настройки сбились и вырубились.