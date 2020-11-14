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Суббота, 14.11.2020
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Итоги дня 13 ноября: бойкот карантина, смертельное ДТП с такси в Киеве и российские "миротворцы" в Карабахе

Шутки, которые сделают ваше утро: забавные анекдоты

Шутки, которые сделают ваше утро: забавные анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Вернувшись от бабушки, дочка заявила, что хочет сестричку. Кажется, родители в борьбе со мной перешли к неконвенционному оружию массового поражения...

Двое выходят из подъезда, а там новая иномарка с розовым бантом:

- Ха, да какая-то овца одним местом заработала!

- Милая, это тебе...

Перед тем, как критиковать кого-либо, попробуйте походить в его шкуре некоторое время. И к тому времени, когда вы опять захотите его покритиковать, вы уже будете далеко и у вас будет его шкура.

В раннем детстве меня повели на прием к окулисту. Как и предполагали родители, мне прописали очки. И никто не догадался, что я просто не знаю алфавит...

Удели минутку для шутки: подборка убойных анекдотов

Приняв 250 водочки, мужик настроился на секс. Потом допил бутылку - настройки сбились и вырубились.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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