Капля свежего позитива: самая юморная подборка анекдотов

Перебегает мне дорогу черная кошка, я спешу ее обогнать и в сердцах кричу: "Стой! Скотина!". Тут же впереди идущие мужчины по одиночке останавливаются и оборачиваются.

- Способы восстановления организма зависят от состояния больного и уровня насыщения кислородом крови.

- Безусловно, и чем больше состояние, тем эффективнее способы.

- Прикинь, заболел бронхитом, вроде ерунда, но осложнения начались, пневмония, месяц в больнице провалялся.

- У меня почти тоже самое. Триппер подхватил.

- И что, были осложнения?

- Еще какие! Развод.

Помню как мне математичка говорила, что у нас не всегда будет калькулятор под рукой.

- Милый, я тебя люблю!

- Сильно?

- Бампер и дверь немного.