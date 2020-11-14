Капля свежего позитива: самая юморная подборка анекдотов

Перебегает мне дорогу черная кошка, я спешу ее обогнать и в сердцах кричу: "Стой! Скотина!". Тут же впереди идущие мужчины по одиночке останавливаются и оборачиваются.
- Способы восстановления организма зависят от состояния больного и уровня насыщения кислородом крови.
- Безусловно, и чем больше состояние, тем эффективнее способы.
- Прикинь, заболел бронхитом, вроде ерунда, но осложнения начались, пневмония, месяц в больнице провалялся.
- У меня почти тоже самое. Триппер подхватил.
- И что, были осложнения?
- Еще какие! Развод.
Помню как мне математичка говорила, что у нас не всегда будет калькулятор под рукой.
- Милый, я тебя люблю!
- Сильно?
- Бампер и дверь немного.