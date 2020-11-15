Позитивный заряд на все утро: свежие анекдоты

Спешим сообщить, что работа над вашим проектом идет уже давно, и в ближайшем будущем мы будем рады предоставить вам результаты. Однако не могли бы вы, пожалуйста, выслать нам пароль от архива с ТЗ?

Нам, как говорится, чужого не надо - мы все своим считаем.

На требование жены отдать ей получку, он собрал всю волю в кулак и сложил фигу.

Если кот отказывается ужинать, это вовсе не значит, что он там худеет или сознательно решил уменьшить ваши расходы на его содержание. Это значит, что он уже семь раз поужинал.

На совещании директор спрашивает одного из сотрудников:

- Хотелось бы услышать твое мнение.

- Твердо уверен, что мое мнение полностью совпадает с тем, которое от меня хотят услышать.