Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, который улыбнут

Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?
Сын-подросток говорит отцу:
- Папа, я подарю тебе на день рождения самый лучший подарок, какой только может сделать сын своему отцу.
- И что это будет?
- Я добавлю тебя в друзья на Фейсбуке.
Маленькая дочка говорит маме:
- Мама, ты меня родила чтобы любить, или чтобы я тебе помогала игрушки собирать?
- Это что на тебе?
- Белье.
- Но оно постельное!
- После праздников только оно и налезло!
Интересная ирония: перебегал через дорогу не на тот свет, а попал - на тот...