Не вечер, а сплошной позитив: анекдоты, который улыбнут

Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?

Сын-подросток говорит отцу:

- Папа, я подарю тебе на день рождения самый лучший подарок, какой только может сделать сын своему отцу.

- И что это будет?

- Я добавлю тебя в друзья на Фейсбуке.

Маленькая дочка говорит маме:

- Мама, ты меня родила чтобы любить, или чтобы я тебе помогала игрушки собирать?

- Это что на тебе?

- Белье.

- Но оно постельное!

- После праздников только оно и налезло!

Интересная ирония: перебегал через дорогу не на тот свет, а попал - на тот...