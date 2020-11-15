Скачать
Воскресенье, 15.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Карантин не распространяется: в семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра
Карантин не распространяется: в семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра
Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
Злость и отвращение: Ксения Мишина рассказала о скандале на шоу "Холостячка"
Злость и отвращение: Ксения Мишина рассказала о скандале на шоу "Холостячка"
Кроуфорд брутально нокаутировал Брука (видео)
Кроуфорд брутально нокаутировал Брука (видео)

Хороший день, чтобы расслабиться: анекдоты для отличного настроения

Хороший день, чтобы расслабиться: анекдоты для отличного настроения
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф

- Как тебе удалось так похудеть?

- Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем воздухе...

- Что за крем?

- У меня для вас хорошая новость: печень у вас здоровая.

- Доктор, а что же в этом плохого?

- А кто говорит о плохом. Повторяю: ваша донорская печень здоровая.

То чувство, когда твой отец профессиональный шеф-повар, а у тебя даже яичница не получается нормально. Почему такой талант не передается по наследству, а волосатые руки-пожалуйста!

- Что за жуткий вой на болотах?

- Это люди вспомнили, что им еще подарки на Новый год покупать, сэр.

Позитивный заряд на все утро: свежие анекдоты

Пора бы мне уже запомнить, что тупых баб не бывает. Человек, который может по лайкам вычислить кто с кем спит - это сверхразум, он не может быть тупым!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сеть развеселила "выгодная" акция в супермаркете Киева (фото)
02 Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
03 В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео
04 Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
05 Монзуль удалила игрока в дебютном матче Лиги наций: видео момента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты обвинили крымчан в краже воды
Оккупанты обвинили крымчан в краже воды
На премьера Армении готовилось покушение
На премьера Армении готовилось покушение
Что будет с долларом на новой неделе: аналитики дали ответ
Что будет с долларом на новой неделе: аналитики дали ответ
Ресторанная битва и микрокухня: подробности 11 выпуска &quot;Мастер Шеф&quot;
Ресторанная битва и микрокухня: подробности 11 выпуска "Мастер Шеф"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь