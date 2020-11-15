Хороший день, чтобы расслабиться: анекдоты для отличного настроения

- Как тебе удалось так похудеть?

- Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем воздухе...

- Что за крем?

- У меня для вас хорошая новость: печень у вас здоровая.

- Доктор, а что же в этом плохого?

- А кто говорит о плохом. Повторяю: ваша донорская печень здоровая.

То чувство, когда твой отец профессиональный шеф-повар, а у тебя даже яичница не получается нормально. Почему такой талант не передается по наследству, а волосатые руки-пожалуйста!

- Что за жуткий вой на болотах?

- Это люди вспомнили, что им еще подарки на Новый год покупать, сэр.

Пора бы мне уже запомнить, что тупых баб не бывает. Человек, который может по лайкам вычислить кто с кем спит - это сверхразум, он не может быть тупым!