Хороший день, чтобы расслабиться: анекдоты для отличного настроения

- Как тебе удалось так похудеть?
- Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем воздухе...
- Что за крем?
- У меня для вас хорошая новость: печень у вас здоровая.
- Доктор, а что же в этом плохого?
- А кто говорит о плохом. Повторяю: ваша донорская печень здоровая.
То чувство, когда твой отец профессиональный шеф-повар, а у тебя даже яичница не получается нормально. Почему такой талант не передается по наследству, а волосатые руки-пожалуйста!
- Что за жуткий вой на болотах?
- Это люди вспомнили, что им еще подарки на Новый год покупать, сэр.
Пора бы мне уже запомнить, что тупых баб не бывает. Человек, который может по лайкам вычислить кто с кем спит - это сверхразум, он не может быть тупым!