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Воскресенье, 15.11.2020
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Целая волна позитива на вечер: подборка веселых анекдотов

Целая волна позитива на вечер: подборка веселых анекдотов
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф

Пассажир садится в такси и спрашивает водителя:

- У вас есть подушки безопасности?

- Да, конечно, посмотрите там на заднем сидении. Обе лежат?

Есть что-то общее у ночных бабочек и гаишников. И те и другие дежурят на дорогах, ловят водителей, отдают им честь и берут деньги.

В тропиках белый турист хочет искупаться в реке. Аборигены ему говорят:

- Здесь полно крокодилов!

- А где их нет?

- Пройдите вниз по течению, там их нет, там они боятся акул!

Дима был настолько креативным человеком, что даже тараканы в его голове с трудом понимали вектор Диминых желаний...

Хороший день, чтобы расслабиться: анекдоты для отличного настроения

- Подсудимый, за что вы избили потерпевшего?

- Он подглядывал в окно, когда мы с женой занимались любовью.

- А, так вы были в состоянии аффекта из-за этого извращенца?

- Сначала он нам не мешал, но потом он решил задернуть штору, и я не выдержал.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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