Целая волна позитива на вечер: подборка веселых анекдотов

Пассажир садится в такси и спрашивает водителя:
- У вас есть подушки безопасности?
- Да, конечно, посмотрите там на заднем сидении. Обе лежат?
Есть что-то общее у ночных бабочек и гаишников. И те и другие дежурят на дорогах, ловят водителей, отдают им честь и берут деньги.
В тропиках белый турист хочет искупаться в реке. Аборигены ему говорят:
- Здесь полно крокодилов!
- А где их нет?
- Пройдите вниз по течению, там их нет, там они боятся акул!
Дима был настолько креативным человеком, что даже тараканы в его голове с трудом понимали вектор Диминых желаний...
- Подсудимый, за что вы избили потерпевшего?
- Он подглядывал в окно, когда мы с женой занимались любовью.
- А, так вы были в состоянии аффекта из-за этого извращенца?
- Сначала он нам не мешал, но потом он решил задернуть штору, и я не выдержал.