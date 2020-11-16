Приятное начало дня: веселые анекдоты на утро

- Профессор, профессор, что вы наделали?! В зачетку же "неуд" не ставят!

- Не беспокойтесь, голубчик, она вам больше и не понадобится...

Когда она говорит, что любит твой пухленький животик, не верь ей. Придет время ссоры, и она назовет тебя жирным мудаком.

Сомалийские пираты потребовали оплату за постоянно проводимые ученья с военно-морскими силами различных стран.

Анжела была девушкой разборчивой в связях, поэтому попасть к ней в друзья в социальной сети можно было только через постель.

Аптека. Молодой продавец:

- Бабульки сегодня так много сердечных берут, магнитные бури?

Опытный продавец:

- Не, за квартиры счета пришли...