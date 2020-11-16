Приятное начало дня: веселые анекдоты на утро

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06:00 Сегодня Телеграф

- Профессор, профессор, что вы наделали?! В зачетку же "неуд" не ставят!

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Когда она говорит, что любит твой пухленький животик, не верь ей. Придет время ссоры, и она назовет тебя жирным мудаком.

Сомалийские пираты потребовали оплату за постоянно проводимые ученья с военно-морскими силами различных стран.

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Аптека. Молодой продавец:

- Бабульки сегодня так много сердечных берут, магнитные бури?

Опытный продавец:

- Не, за квартиры счета пришли...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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