Приятное начало дня: веселые анекдоты на утро

- Профессор, профессор, что вы наделали?! В зачетку же "неуд" не ставят!
- Не беспокойтесь, голубчик, она вам больше и не понадобится...
Когда она говорит, что любит твой пухленький животик, не верь ей. Придет время ссоры, и она назовет тебя жирным мудаком.
Сомалийские пираты потребовали оплату за постоянно проводимые ученья с военно-морскими силами различных стран.
Анжела была девушкой разборчивой в связях, поэтому попасть к ней в друзья в социальной сети можно было только через постель.
Аптека. Молодой продавец:
- Бабульки сегодня так много сердечных берут, магнитные бури?
Опытный продавец:
- Не, за квартиры счета пришли...