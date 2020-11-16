Ударная доза положительных эмоций: юморные анекдоты

Почему у женщин популярны книги по косметике и психологии, а у мужчин - по физике?

Дамы часто недовольны собой и пытаются себя изменить. А мужчины - собой довольны, их Вселенная не устраивает.

Учитель дал тему для сочинения:

- Составьте рассказ, употребив названия всех дней недели.

Вовочка написал: "В воскресенье папа отправился на охоту. Он принес такого огромного зайца, что мы его ели в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и еще осталось на субботу".

Прежде всего, дети, надо много и хорошо учиться: закончить успешно школу, желательно, отслужить в армии, поступить в престижный экономический или юридический ВУЗ, пройти путь от простого специалиста на побегушках до заместителя главы городской администрации - и лишь тогда, ребята, можно рассчитывать, что вам начнут давать взятки!

Степень алкогольного опьянения вертолетчика: после третьего стакана поднимается со стулом и улетает на нем.

Я, в свои 37 лет, каждое утро пробегаю по 10 км, работаю по 14 часов в сутки, веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги. При этом мне хватает времени на семью, друзей и даже петь в хоре. Видите, все возможно, когда человек врет!