Ищите в жизни позитив: прикольные анекдоты на вечер

- Вы родились в законном браке?

- Наполовину.

- Это как?

- Мой отец был женат, а мать - не замужем.

Если вам говорят что быть тупым в 21 веке моветон, не парьтесь! Я гуглил это херня какая-то на французском.

- У нас дочка танцует и поет. Думаем, кем будет - певицей или танцовщицей?

- Скорее, танцовщицей.

- Вы видели, как она танцует?

- Нет, слышала как она поет...

Любая баба может подкинуть подлянку в самый неподходящий момент, даже резиновая - она может сдуться.

Обход в больнице. Главврач:

- Каково состояние больного?

- Примерно 50 миллионов.

- Вижу предстоит долгое лечение.