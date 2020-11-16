Ищите в жизни позитив: прикольные анекдоты на вечер

- Вы родились в законном браке?
- Наполовину.
- Это как?
- Мой отец был женат, а мать - не замужем.
Если вам говорят что быть тупым в 21 веке моветон, не парьтесь! Я гуглил это херня какая-то на французском.
- У нас дочка танцует и поет. Думаем, кем будет - певицей или танцовщицей?
- Скорее, танцовщицей.
- Вы видели, как она танцует?
- Нет, слышала как она поет...
Любая баба может подкинуть подлянку в самый неподходящий момент, даже резиновая - она может сдуться.
Обход в больнице. Главврач:
- Каково состояние больного?
- Примерно 50 миллионов.
- Вижу предстоит долгое лечение.