Свежие утренние анекдоты для отличного начала дня

Прапорщик - дневальному:
- Пойми же наконец, Сидоров, это в твоих же интересах. Чем быстрее ты уберешь в туалете, тем быстрее пойдешь мыть коридор!
Двое полицейских нашли на улице три ручных гранаты и решили отнести их в отделение полиции.
- А вдруг одна из них по дороге ворвется?
- Неважно, скажем, что нашли только две.
Военкоматы отправляют эмо-парней в специальные части. Их задача - вызывать у противника жалость.
- Прогресс не стоит на месте. Теперь в трамвае я могу расплатиться бесконтактной картой. Жалко только, что трамвай 1958 года выпуска...
Парень сидит грустный. Его друг спрашивает:
- Что случилось?
- Моя невеста выходит замуж.
- Да ты что! И за кого?
- За меня.