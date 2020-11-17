Свежие утренние анекдоты для отличного начала дня

Прапорщик - дневальному:

- Пойми же наконец, Сидоров, это в твоих же интересах. Чем быстрее ты уберешь в туалете, тем быстрее пойдешь мыть коридор!

Двое полицейских нашли на улице три ручных гранаты и решили отнести их в отделение полиции.

- А вдруг одна из них по дороге ворвется?

- Неважно, скажем, что нашли только две.

Военкоматы отправляют эмо-парней в специальные части. Их задача - вызывать у противника жалость.

- Прогресс не стоит на месте. Теперь в трамвае я могу расплатиться бесконтактной картой. Жалко только, что трамвай 1958 года выпуска...

Парень сидит грустный. Его друг спрашивает:

- Что случилось?

- Моя невеста выходит замуж.

- Да ты что! И за кого?

- За меня.