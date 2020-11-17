Для тех, кто внезапно загрустил: подборка забавных анекдотов

Как-то в одной компании сидели, дошло до обсуждения мультсериалов. И вот один товарищ изрёк:
– Не могу с детьми смотреть мультики про свинку Пеппу, очень работу напоминает.
– А кем ты, Слава, работаешь?
– Обвальщиком свиных голов на мясокомбинате.
Два соседа не могли поделить парковочное место — конфликт закончился поножовщиной. В итоге, один сосед припарковался на 8 лет в колонии строго режима, а у другого появился подземный гаражный бокс из дерева.
Хочу продать старый ноутбук, ищу на нем сайты, где скупают старые ноутбуки. Это если бы я у своего сына спрашивал не знает ли он где поблизости находится детдом.
Хозяйке на заметку: успокаивая парня после неудавшегося секса, лучше не использовать такие выражения как «на худой конец» и «мягко говоря».
— Вы лишились работы из-за пандемии? Значит вам срочно нужно получить пособие по безработице.
— А сумма какая?
— Причем тут деньги, это брошюра такая.