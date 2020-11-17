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Вторник, 17.11.2020
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Для тех, кто внезапно загрустил: подборка забавных анекдотов

Для тех, кто внезапно загрустил: подборка забавных анекдотов
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф

Как-то в одной компании сидели, дошло до обсуждения мультсериалов. И вот один товарищ изрёк:

– Не могу с детьми смотреть мультики про свинку Пеппу, очень работу напоминает.

– А кем ты, Слава, работаешь?

– Обвальщиком свиных голов на мясокомбинате.

Два соседа не могли поделить парковочное место — конфликт закончился поножовщиной. В итоге, один сосед припарковался на 8 лет в колонии строго режима, а у другого появился подземный гаражный бокс из дерева.

Хочу продать старый ноутбук, ищу на нем сайты, где скупают старые ноутбуки. Это если бы я у своего сына спрашивал не знает ли он где поблизости находится детдом.

Хозяйке на заметку: успокаивая парня после неудавшегося секса, лучше не использовать такие выражения как «на худой конец» и «мягко говоря».

Свежие утренние анекдоты для отличного начала дня

— Вы лишились работы из-за пандемии? Значит вам срочно нужно получить пособие по безработице.

— А сумма какая?

— Причем тут деньги, это брошюра такая.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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