Для печали нет причин: уморительные анекдоты на вечер

– Я замуж выхожу.
– Решилась наконец?
– На конец я давно решилась. Просто долго выбирала на какой.
За долгие годы жизни я понял, что лучшая методика организации собственной работы — сесть и поработать.
Кризис среднего возраста — это когда те, кто нравится, тебе уже не дают, а те, кто даст, еще не нравятся.
– Ты чего такая грустная?
– Да вот, узнала, что мой парень мне изменяет…
– Твой парень – это я! И я тебе, насколько я помню, верен.
– Да не ты, другой…
Вы никогда не замечали, что тот кто едет медленнее вас – идиот, а тот, кто быстрее – маньяк?