Для печали нет причин: уморительные анекдоты на вечер

– Я замуж выхожу.

– Решилась наконец?

– На конец я давно решилась. Просто долго выбирала на какой.

За долгие годы жизни я понял, что лучшая методика организации собственной работы — сесть и поработать.

Кризис среднего возраста — это когда те, кто нравится, тебе уже не дают, а те, кто даст, еще не нравятся.

– Ты чего такая грустная?

– Да вот, узнала, что мой парень мне изменяет…

– Твой парень – это я! И я тебе, насколько я помню, верен.

– Да не ты, другой…

Вы никогда не замечали, что тот кто едет медленнее вас – идиот, а тот, кто быстрее – маньяк?