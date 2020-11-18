С добрым утром: бодрящая подборка анекдотов для хорошего настроения

В маршрутке рядом со мной интеллигентная бабушка с внуком лет шести.
Внук системы «шило в попе» – мне:
– Хотите, я вам стишок расскажу?
Бабушка, в ужасе:
– Николаша, тот стишок нельзя рассказывать!
– Я,в свои 37 лет,каждое утро пробегаю по 10 км.,работаю по 14 часов в сутки,веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги.При этом мне хватает времени на семью,друзей и даже петь в хоре.
Видите,всё возможно,когда человек врёт!
Дельфины настолько умные, что буквально через пару недель, как их поймают, они обучают людей стоять у края воды и кидать им рыбу.
Когда я говорю, что для меня главное в мужике чувство юмора, я имею в виду, что мой красивый и богатый мужик должен хорошо шутить. Что непонятного?!!
Жена обнаружила переписку мужа с любовницей в инете.
Муж,испуганно:
– Что делать-то будем?
Жена, тыча в экран:
– Вот это, вот это и весь пятый абзац!