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Среда, 18.11.2020
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С добрым утром: бодрящая подборка анекдотов для хорошего настроения

С добрым утром: бодрящая подборка анекдотов для хорошего настроения
06:00 Сегодня Телеграф

В маршрутке рядом со мной интеллигентная бабушка с внуком лет шести.

Внук системы «шило в попе» – мне:

– Хотите, я вам стишок расскажу?

Бабушка, в ужасе:

– Николаша, тот стишок нельзя рассказывать!

– Я,в свои 37 лет,каждое утро пробегаю по 10 км.,работаю по 14 часов в сутки,веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги.При этом мне хватает времени на семью,друзей и даже петь в хоре.

Видите,всё возможно,когда человек врёт!

Дельфины настолько умные, что буквально через пару недель, как их поймают, они обучают людей стоять у края воды и кидать им рыбу.

Когда я говорю, что для меня главное в мужике чувство юмора, я имею в виду, что мой красивый и богатый мужик должен хорошо шутить. Что непонятного?!!

Для печали нет причин: уморительные анекдоты на вечер

Жена обнаружила переписку мужа с любовницей в инете.

Муж,испуганно:

– Что делать-то будем?

Жена, тыча в экран:

– Вот это, вот это и весь пятый абзац!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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