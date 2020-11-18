Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов

Я конечно верю, что все быстро закончится! Но на всякий пожарный прикармливаю голубей с балкона!

- Доктор, у меня музыка в голове играет.

- И что?

- Я такую не хочу слушать.

- В наше время по карьерной лестнице лучше подниматься налегке.

- Без семьи и детей?

- Без стыда и совести.

- Слышал, Василий семь раз переписывал завещание!

- А кто его заставлял брать в жены учительницу украинского языка?

- Какие планы на завтра?

- Идем с сынишкой змея в небо запускать.

- У меня та же фигня, завтра тещу в аэропорт везу.