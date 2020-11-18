Сделай паузу и подними себе настроение: подборка смешных анекдотов

Я конечно верю, что все быстро закончится! Но на всякий пожарный прикармливаю голубей с балкона!
- Доктор, у меня музыка в голове играет.
- И что?
- Я такую не хочу слушать.
- В наше время по карьерной лестнице лучше подниматься налегке.
- Без семьи и детей?
- Без стыда и совести.
- Слышал, Василий семь раз переписывал завещание!
- А кто его заставлял брать в жены учительницу украинского языка?
- Какие планы на завтра?
- Идем с сынишкой змея в небо запускать.
- У меня та же фигня, завтра тещу в аэропорт везу.