Прекрасного вам вечера: смешные анекдоты для настроения

Звоню в больницу. Набираю номер. Приятный женский голос:

- Слушаю вас.

- Добрый день, это регистратура?

- Нет, это морг .

- Ой, простите, мне к вам видимо еще рано ...

Тот же приятный голос: - Не волнуйтесь, мы подождем.

- Дорогой! Скажи еще раз, пожалуйста, мои три любимых слова.

- Я тебе куплю ...

Хороший студент станет хорошим врачом! А плохой студент - заведующим больницы!

- Как тебе чай для похудения?

- Ничего так с тортом можно пить ...

Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж.