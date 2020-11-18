Прекрасного вам вечера: смешные анекдоты для настроения

Звоню в больницу. Набираю номер. Приятный женский голос:
- Слушаю вас.
- Добрый день, это регистратура?
- Нет, это морг .
- Ой, простите, мне к вам видимо еще рано ...
Тот же приятный голос: - Не волнуйтесь, мы подождем.
- Дорогой! Скажи еще раз, пожалуйста, мои три любимых слова.
- Я тебе куплю ...
Хороший студент станет хорошим врачом! А плохой студент - заведующим больницы!
- Как тебе чай для похудения?
- Ничего так с тортом можно пить ...
Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж.