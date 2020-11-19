Заряд позитива: смешные анекдоты на утро

Полиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро.

- Нам пришлось их отпустить,- заявил доктор экономических наук сержант Иванов.

Психушка.

- Я посланник бога!

Из соседней палаты:

- Я никого не посылал!

- Алло, такси? Я уже пол часа жду машину АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!

- А Вас уже пол часа ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета!

Камасутра изначально была пособием по борьбе, а потом кто-то что-то дорисовал.

- Мой дед никогда не доверял врачам. Он всегда лечил себя сам по старинной книге... Хороший был старик. Умер от опечатки.