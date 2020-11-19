Заряд позитива: смешные анекдоты на утро

Полиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро.
- Нам пришлось их отпустить,- заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
Психушка.
- Я посланник бога!
Из соседней палаты:
- Я никого не посылал!
- Алло, такси? Я уже пол часа жду машину АПЕЛЬСИНОВОГО цвета!
- А Вас уже пол часа ожидает ОПЕЛЬ СИНЕГО цвета!
Камасутра изначально была пособием по борьбе, а потом кто-то что-то дорисовал.
- Мой дед никогда не доверял врачам. Он всегда лечил себя сам по старинной книге... Хороший был старик. Умер от опечатки.