Все начинается с улыбки: свежая порция смешных анекдотов

Как все меняется! Теперь фраза "Ты что нюх потерял?" имеет совсем другой смысл.

- Папа, скажи, а как понять, что ты влюбился?

- Ну, вот представь: смотришь на девушку, горло у тебя пересыхает, грудь сжимает так сильно, что аж дыхание перехватывает ...

- Как коронавирус, что ли?

- Дам тебе очень хороший совет! Женись только на женщине с большим количеством сестер.

- Зачем.

- Чтобы тебя можно меньшая часть тещи приходилась.

Неловкое чувство, когда 5 лет назад все родственники радовались, что у них будет свой врач, который будет их лечить. А я закончила универ и стала психиатром ...

Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.