Все начинается с улыбки: свежая порция смешных анекдотов

Как все меняется! Теперь фраза "Ты что нюх потерял?" имеет совсем другой смысл.
- Папа, скажи, а как понять, что ты влюбился?
- Ну, вот представь: смотришь на девушку, горло у тебя пересыхает, грудь сжимает так сильно, что аж дыхание перехватывает ...
- Как коронавирус, что ли?
- Дам тебе очень хороший совет! Женись только на женщине с большим количеством сестер.
- Зачем.
- Чтобы тебя можно меньшая часть тещи приходилась.
Неловкое чувство, когда 5 лет назад все родственники радовались, что у них будет свой врач, который будет их лечить. А я закончила универ и стала психиатром ...
Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.