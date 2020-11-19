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Четверг, 19.11.2020
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Все начинается с улыбки: свежая порция смешных анекдотов

Все начинается с улыбки: свежая порция смешных анекдотов
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф

Как все меняется! Теперь фраза "Ты что нюх потерял?" имеет совсем другой смысл.

- Папа, скажи, а как понять, что ты влюбился?

- Ну, вот представь: смотришь на девушку, горло у тебя пересыхает, грудь сжимает так сильно, что аж дыхание перехватывает ...

- Как коронавирус, что ли?

- Дам тебе очень хороший совет! Женись только на женщине с большим количеством сестер.

- Зачем.

- Чтобы тебя можно меньшая часть тещи приходилась.

Неловкое чувство, когда 5 лет назад все родственники радовались, что у них будет свой врач, который будет их лечить. А я закончила универ и стала психиатром ...

Заряд позитива: смешные анекдоты на утро

Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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