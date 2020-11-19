Сохраняйте позитив: подборка забавных анекдотов на вечер

— Правда ли, что настоящий врач лечит словом?

— Правда. А когда в больнице есть лекарства — то и лекарствами.

Нравится мне, что везде стоят дозаторы с антисептиком! Не то чтобы я сильно заботился о здоровье, просто люблю зловеще потирать руки.

— Представляешь, на выходных решил навести порядок в гараже отца. Среди хлама нашел разобранный легкий самолет: алюминиевые трубки, брезент… Все выходные пытался собрать — не получается. И так крутил, и эдак… Поможешь?

— А точно не раскладушка?..

Если школы будут снова закрыты, то родители найдут вакцину раньше, чем учёные.

16 сезонов «Битвы экстрасенсов», и никто не заикнулся про коронавирус!