Порция хорошего настроения: позитивные анекдоты на утро

Приходит корова в стадо, вся такая довольная, глазки блестят...

Бык ее спрашивает:

— Корова, ты откуда такая счастливая?

Корова, застенчиво опуская глаза:

— От верблюда...

У Дракулы спрашивают:

— Откуда у вас, граф, такой замок?

— Насосал!

Увидев на холодильнике всего два магнита: из Магадана и из Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.

Приходит домой муж пьяный. Жена на кухне моет посуду. Муж кулаком по столу:

- Кто в доме хозяин?

Жена сковородкой по башке.

Вырубился. Лежит на полу. Заходит соседка:

- А что у тебя мужик посреди кухни лежит?

- Хозяин! Где хочет там и лежит.

Десятиклассница приходит домой и жалуется отцу:

- Один парень сказал, что у меня хорошая облицовка, большой бампер, а еще интересно было бы заглянуть под капот - посмотреть, что там? Что это значит пап?

Папа:

- Ты ему скажи, что ты еще на гарантии. А если он захочет посмотреть под капот, и померить уровень масла, то я ему выхлопную трубу расширю до неимоверных размеров!!!