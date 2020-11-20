Порция хорошего настроения: позитивные анекдоты на утро

Приходит корова в стадо, вся такая довольная, глазки блестят...
Бык ее спрашивает:
— Корова, ты откуда такая счастливая?
Корова, застенчиво опуская глаза:
— От верблюда...
У Дракулы спрашивают:
— Откуда у вас, граф, такой замок?
— Насосал!
Увидев на холодильнике всего два магнита: из Магадана и из Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.
Приходит домой муж пьяный. Жена на кухне моет посуду. Муж кулаком по столу:
- Кто в доме хозяин?
Жена сковородкой по башке.
Вырубился. Лежит на полу. Заходит соседка:
- А что у тебя мужик посреди кухни лежит?
- Хозяин! Где хочет там и лежит.
Десятиклассница приходит домой и жалуется отцу:
- Один парень сказал, что у меня хорошая облицовка, большой бампер, а еще интересно было бы заглянуть под капот - посмотреть, что там? Что это значит пап?
Папа:
- Ты ему скажи, что ты еще на гарантии. А если он захочет посмотреть под капот, и померить уровень масла, то я ему выхлопную трубу расширю до неимоверных размеров!!!