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Пятница, 20.11.2020
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Разбавьте вечер яркими красками: смешная подборка анекдотов

Разбавьте вечер яркими красками: смешная подборка анекдотов
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф

На собеседовании:

– Мне срочно нужна работа. У меня жена и пятеро детей!!!

– А что вы еще умеете делать???

Парень кричит под окнами:

- Любимая, ты только моя!

Вместо любимой выглядывает отец девушки и кричит в ответ:

- Молодой человек! Вашей она станет только тогда, когда вы будете оплачивать ее телефонные разговоры, учебу, одежду, еду и интернет!

А пока она моя!

При нынешней экологии, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. Их нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.

Человек на 80% состоит из воды. Остальные проценты не дают ему утонуть.

Как разозлить филолога? Лучшие анекдоты для поднятия настроения

- Какая у вас странная картина... Называется - "Кот в сапогах".

- Сапоги вижу, а где же кот?

- В сапогах!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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