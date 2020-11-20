Разбавьте вечер яркими красками: смешная подборка анекдотов

На собеседовании:

– Мне срочно нужна работа. У меня жена и пятеро детей!!!

– А что вы еще умеете делать???

Парень кричит под окнами:

- Любимая, ты только моя!

Вместо любимой выглядывает отец девушки и кричит в ответ:

- Молодой человек! Вашей она станет только тогда, когда вы будете оплачивать ее телефонные разговоры, учебу, одежду, еду и интернет!

А пока она моя!

При нынешней экологии, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. Их нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.

Человек на 80% состоит из воды. Остальные проценты не дают ему утонуть.

- Какая у вас странная картина... Называется - "Кот в сапогах".

- Сапоги вижу, а где же кот?

- В сапогах!