Скачать
Суббота, 21.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси
Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
В Млечном пути найдена "умершая галактика"
В Млечном пути найдена "умершая галактика"
Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве
Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве

Порция хорошего настроения: смешная подборка анекдотов на утро

Порция хорошего настроения: смешная подборка анекдотов на утро
06:00 Сегодня Телеграф

Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Соня и Олег расстались красиво.

Девочка трёх лет приносит отцу грушу и говорит:

- Папа, поешь!

Он начинает кусать фрукт. Дочка смотрит с обидой и говорит еще раз:

- Папа, поешь!

Отец ничего не понимает, но начинает есть еще активнее. Девочка пускается в слезы:

- Папа, поешь!!!

- Доча, что такое? Я ведь и так ем!

- Папа, пьинеси нож и поешь мне на кусочки!

Почему нет контактных цирков? Где можно гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов!

— Ты когда-нибудь слышала такое слово, как «деликатность»?

— Да слышала … У меня в стиральной машине такой режим есть!

Разбавьте вечер яркими красками: смешная подборка анекдотов

Вред алкоголя преувеличен. Разве все эти люди, стоящие со мной в очереди алкомаркета могут ошибаться?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
02 Максим Фадеев попал в "черный" список Минкульта: что он сделал
03 Популярной порноактрисе досталось из-за вопроса о жизни без Путина
04 После аварии на шахте в Донецке нашли тела еще нескольких жертв
05 Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
COVID-19 только разгоняется: врач дал прогноз по эпидемии в Украине
COVID-19 только разгоняется: врач дал прогноз по эпидемии в Украине
Фанаты &quot;Танців з зірками&quot; переполошились из-за нового судьи: о ком речь
Фанаты "Танців з зірками" переполошились из-за нового судьи: о ком речь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь