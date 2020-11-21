Порция хорошего настроения: смешная подборка анекдотов на утро

Люлька на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Соня и Олег расстались красиво.

Девочка трёх лет приносит отцу грушу и говорит:

- Папа, поешь!

Он начинает кусать фрукт. Дочка смотрит с обидой и говорит еще раз:

- Папа, поешь!

Отец ничего не понимает, но начинает есть еще активнее. Девочка пускается в слезы:

- Папа, поешь!!!

- Доча, что такое? Я ведь и так ем!

- Папа, пьинеси нож и поешь мне на кусочки!

Почему нет контактных цирков? Где можно гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов!

— Ты когда-нибудь слышала такое слово, как «деликатность»?

— Да слышала … У меня в стиральной машине такой режим есть!

Вред алкоголя преувеличен. Разве все эти люди, стоящие со мной в очереди алкомаркета могут ошибаться?