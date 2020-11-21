Свежо и смешно: подборка забавных анекдотов на день

Я люблю спрашивать у детишек о том, кем они хотят стать, когда вырастут, потому что я сама все еще ищу годные идейки.

Помогая внучке-четверокласснице делать уроки, вновь почувствовал себя образованным. Завтра пойду требовать прибавки к зарплате.

- Как прекратить войну?

- Надо просто перестать стрелять.

- А как победить коронавирус?

- Надо перестать дышать...

Инструктор по дайвингу:

- Сегодня мы разберем типичные ошибки, совершаемые во время первого погружения, на примере дурацких действий трех утопленников из вчерашней группы.

- Маш, а пойдем в кино после школы?

- Я не могу. Я после школы в универ поступлю, а потом работать пойду.