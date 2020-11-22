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Воскресенье, 22.11.2020
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Проведите утро с улыбкой: самые смешные анекдоты

Проведите утро с улыбкой: самые смешные анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

В детском саду Даша была настолько милым ребенком, что двойное убийство так и не раскрыли.

Гадалка говорит клиентке:

- А в Вашей жизни скоро появится молодой мужчина. Его вес будет 3,5 - 4 килограмма!

Мои дети учатся дома. Прошу администрацию школы сдать деньги на ремонт и новые шторы!

- Здравствуй, малыш! Твой папа дома?

- Таки мне надо знать, кто вы такой?

- В каком смысле?

- Если вы из налоговой, то папа пошел собирать бутылки, шоб нас прокормить. Если вы Яков Моисеевич, которому папа должен денег, то папу два дня назад похоронили. А если вы Марк Ефимович, который должен папе, то он таки дома.

Доброго вечерочка! Самые лучшие анекдоты для настроения

- Иваныч, представляешь, чуть не спалился: вчера вечером в постели дал жене 50 баксов.

- Ну, ты даешь! А она что?

- А она взяла!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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