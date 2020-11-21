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Суббота, 21.11.2020
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Доброго вечерочка! Самые лучшие анекдоты для настроения

Доброго вечерочка! Самые лучшие анекдоты для настроения
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф

Смарт-телевизоры с голосовым управлением, во время футбольных матчей все время переключаются на каналы с жестким порно...

- Петя, где ты вчера был?

- С папой корову к быку водили.

- А что, папа сам не смог бы?

- Смог, но бык лучше.

Что-то не пойму этих женщин, вечно им все не так. Купил своей жене на день рождения дорогущий спиннинг, а она недовольна.

Давай поговорим, как мужчина с мужчиной!

- Давай лучше как женщина с женщиной. Вопросы легче и отвечать можно не в тему.

Свежо и смешно: подборка забавных анекдотов на день

Мальчик, случайно севший на место кондуктора, увидел как тот сначала долго не верил своим глазам, потом молча передал ему свою поясную сумку с билетами и сдачей и потом с радостным смехом выбежал из автобуса.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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