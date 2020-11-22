Сделай паузу и подними себе настроение с юморными анекдотами

- Роза Марковна, а за шо вы сейчас мечтаете больше всего?

- Больше всего я таки мечтаю за платье.

- За новое платье?

- Нет, за влезть в старое.

А что, если это не вкус потерян, а просто производители еды для экономии в кризис перестали класть туда вкусовые добавки?

Чтобы соблазнить женщину, нужны незаурядный ум, чувство юмора и уверенность в себе.

Деньги в этот перечень не входят.

Не путайте охоту с покупкой.

Попытался смахнуть крошку с экрана телефона. Заблокировал 47 контактов и купил трактор.

- Твоя машина?

- Да.

- А что вся машина синяя, а капот белый? Наверное упала сосулька, ты его поменял, но покрасить не успел?

- Нет. Меня сначала в зад ударили, а потом я 3 раза перевернулся через крышу. Капот, это как раз была единственная уцелевшая деталь...