Сделай паузу и подними себе настроение с юморными анекдотами

- Роза Марковна, а за шо вы сейчас мечтаете больше всего?
- Больше всего я таки мечтаю за платье.
- За новое платье?
- Нет, за влезть в старое.
А что, если это не вкус потерян, а просто производители еды для экономии в кризис перестали класть туда вкусовые добавки?
Чтобы соблазнить женщину, нужны незаурядный ум, чувство юмора и уверенность в себе.
Деньги в этот перечень не входят.
Не путайте охоту с покупкой.
Попытался смахнуть крошку с экрана телефона. Заблокировал 47 контактов и купил трактор.
- Твоя машина?
- Да.
- А что вся машина синяя, а капот белый? Наверное упала сосулька, ты его поменял, но покрасить не успел?
- Нет. Меня сначала в зад ударили, а потом я 3 раза перевернулся через крышу. Капот, это как раз была единственная уцелевшая деталь...