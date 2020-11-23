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Понедельник, 23.11.2020
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Просыпаемся только с хорошим настроением: веселые анекдоты

Просыпаемся только с хорошим настроением: веселые анекдоты
Обновлено 06:53 Сегодня Телеграф

Жили-были в одном доме Елена Прекрасная и Елена Премудрая. А на стене в подъезде так и было написано: "Ленка - дура", и "Ленка - уродина".

Сара обращается к Яше:

- Ты таки ничего не замечаешь?

- Нет, а шо?

- Я была в салоне красоты!

- И шо? Он таки был закрыт?

В выходные посетил я вместе со своим сыном цирк.

Там дрессировщик засовывал голову в пасть льву.

Сынуля спросил у меня:

- А что будет, если сейчас посветить льву в глаз лазерным фонариком?

Если вы до сих пор не знаете, что подарить любимой на Новый год, то у вас еще достаточно времени, чтобы уехать из страны.

Вешать нос запрещено: позитивные анекдоты на вечер

Доктор долго осматривал пациента и никак не мог определить, чем он болен. Наконец он глубокомысленно произнес:

- Идите домой, примите горячую ванную, а потом погуляйте часок-другой без пальто.

- И вы полагаете, это поможет?

- Нет, но вы почти наверняка получите воспаление легких, а его мы легко распознаем и успешно лечим.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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