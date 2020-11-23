Просыпаемся только с хорошим настроением: веселые анекдоты

Жили-были в одном доме Елена Прекрасная и Елена Премудрая. А на стене в подъезде так и было написано: "Ленка - дура", и "Ленка - уродина".
Сара обращается к Яше:
- Ты таки ничего не замечаешь?
- Нет, а шо?
- Я была в салоне красоты!
- И шо? Он таки был закрыт?
В выходные посетил я вместе со своим сыном цирк.
Там дрессировщик засовывал голову в пасть льву.
Сынуля спросил у меня:
- А что будет, если сейчас посветить льву в глаз лазерным фонариком?
Если вы до сих пор не знаете, что подарить любимой на Новый год, то у вас еще достаточно времени, чтобы уехать из страны.
Доктор долго осматривал пациента и никак не мог определить, чем он болен. Наконец он глубокомысленно произнес:
- Идите домой, примите горячую ванную, а потом погуляйте часок-другой без пальто.
- И вы полагаете, это поможет?
- Нет, но вы почти наверняка получите воспаление легких, а его мы легко распознаем и успешно лечим.