Просыпаемся только с хорошим настроением: веселые анекдоты

Жили-были в одном доме Елена Прекрасная и Елена Премудрая. А на стене в подъезде так и было написано: "Ленка - дура", и "Ленка - уродина".

Сара обращается к Яше:

- Ты таки ничего не замечаешь?

- Нет, а шо?

- Я была в салоне красоты!

- И шо? Он таки был закрыт?

В выходные посетил я вместе со своим сыном цирк.

Там дрессировщик засовывал голову в пасть льву.

Сынуля спросил у меня:

- А что будет, если сейчас посветить льву в глаз лазерным фонариком?

Если вы до сих пор не знаете, что подарить любимой на Новый год, то у вас еще достаточно времени, чтобы уехать из страны.

Доктор долго осматривал пациента и никак не мог определить, чем он болен. Наконец он глубокомысленно произнес:

- Идите домой, примите горячую ванную, а потом погуляйте часок-другой без пальто.

- И вы полагаете, это поможет?

- Нет, но вы почти наверняка получите воспаление легких, а его мы легко распознаем и успешно лечим.