Вешать нос запрещено: позитивные анекдоты на вечер

Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней может содержаться.

- А вы знаете, почему порошок для ручной стирки не рекомендуют засыпать в стиральную машину?

- Потому что он дает в несколько раз больше пены, и машина может пострадать.

- Вы знаете не всю правду. Если засыпать его в несколько раз меньше, то пена будет нормальная и стирка тоже. И никто не пострадает, кроме производителей порошка.

- Откуда в вас столько пошлости, девушка? Вы же должны быть хрупкой и нежной, как лань...

- Средняя самка лани весит 120 кг, нефиговая хрупкость, скажу я вам!

- Внученька, в мои годы наркотики уже не нужны. Чтобы словить "приход", достаточно резко встать с дивана.

- Нет, ну что значит "не любит"? Пару раз сковородкой по морде - и "Прафти, милая, я афыбался".