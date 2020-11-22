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Воскресенье, 22.11.2020
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Вешать нос запрещено: позитивные анекдоты на вечер

Вешать нос запрещено: позитивные анекдоты на вечер
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф

Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней может содержаться.

- А вы знаете, почему порошок для ручной стирки не рекомендуют засыпать в стиральную машину?

- Потому что он дает в несколько раз больше пены, и машина может пострадать.

- Вы знаете не всю правду. Если засыпать его в несколько раз меньше, то пена будет нормальная и стирка тоже. И никто не пострадает, кроме производителей порошка.

- Откуда в вас столько пошлости, девушка? Вы же должны быть хрупкой и нежной, как лань...

- Средняя самка лани весит 120 кг, нефиговая хрупкость, скажу я вам!

- Внученька, в мои годы наркотики уже не нужны. Чтобы словить "приход", достаточно резко встать с дивана.

Сделай паузу и подними себе настроение с юморными анекдотами

- Нет, ну что значит "не любит"? Пару раз сковородкой по морде - и "Прафти, милая, я афыбался".

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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