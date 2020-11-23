Сделай паузу и подними себе настроение с веселыми анекдотами

Наконец-то маски стали применяться по своему прямому назначению: согревать подбородок, рот и нос!
- А давайте Сане подарим на день рождения торт, из которого будет вылезать девушка!
- Нет. Давайте лучше подарим ему девушку, из которой будет вылезать торт!
- Конечно, я мог бы подарить маме то, что она хочет больше всего на день рождения. Но пока я еще не готов съехать из квартиры родителей...
- Алло, полиция! У меня пропал муж.
- Давно?
- Неделю назад.
- Почему только сейчас позвонили, небось у него сегодня зарплата?
- Нет, просто я знаю, что его больше недели ни одна женщина не выдержит, значит что-то случилось.
- Какое действия оказывает алкоголь на головной мозг?
- Он расширяет сосуды мозга.
- И что происходит с мозгом человека после этого?
- После этого мозг может принять еще больше алкоголя...