Сделай паузу и подними себе настроение с веселыми анекдотами

Наконец-то маски стали применяться по своему прямому назначению: согревать подбородок, рот и нос!

- А давайте Сане подарим на день рождения торт, из которого будет вылезать девушка!

- Нет. Давайте лучше подарим ему девушку, из которой будет вылезать торт!

- Конечно, я мог бы подарить маме то, что она хочет больше всего на день рождения. Но пока я еще не готов съехать из квартиры родителей...

- Алло, полиция! У меня пропал муж.

- Давно?

- Неделю назад.

- Почему только сейчас позвонили, небось у него сегодня зарплата?

- Нет, просто я знаю, что его больше недели ни одна женщина не выдержит, значит что-то случилось.

- Какое действия оказывает алкоголь на головной мозг?

- Он расширяет сосуды мозга.

- И что происходит с мозгом человека после этого?

- После этого мозг может принять еще больше алкоголя...