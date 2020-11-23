Удели минутку для шутки в этот вечер

Чайлдфри пускают свою жизнь под откос, лишая себя величайшего счастья в жизни - возможности посраться в родительском чате.

Девочка с бидоном подходит к продавщице молока. Продавщица:

- Девочка тебе чего?

- Мама сказала купить молока.

Женщина наливает ей целый бидон и говорит:

- С тебя 50 гривен.

- Мама сказала деньги в бидоне.

Только много лет спустя, обзаведясь женой и многочисленным семейством, Робинзон Крузо понял, что прожил 28 лет на острове свободы.

У меня сын однажды заболел в младенчестве загадочной болезнью. Все бесплатные врачи были убеждены, что это не их профиль, а все платные - что как раз их.

- Как по-английски будет "искать"?

- Google!