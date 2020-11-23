Удели минутку для шутки в этот вечер

Чайлдфри пускают свою жизнь под откос, лишая себя величайшего счастья в жизни - возможности посраться в родительском чате.
Девочка с бидоном подходит к продавщице молока. Продавщица:
- Девочка тебе чего?
- Мама сказала купить молока.
Женщина наливает ей целый бидон и говорит:
- С тебя 50 гривен.
- Мама сказала деньги в бидоне.
Только много лет спустя, обзаведясь женой и многочисленным семейством, Робинзон Крузо понял, что прожил 28 лет на острове свободы.
У меня сын однажды заболел в младенчестве загадочной болезнью. Все бесплатные врачи были убеждены, что это не их профиль, а все платные - что как раз их.
- Как по-английски будет "искать"?
- Google!