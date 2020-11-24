Проснись и не сердись: утренние анекдоты, которые улыбнут

Один джентльмен приходит к другому и, не говоря ни слова, проходит прямиком в спальню. Через 5 минут выходит и говорит с претензией:

- Сэр! Ваша жена была сегодня возмутительно холодна!

- Да она и при жизни не отличалась темпераментом, сэр.

Пациент спрашивает врача:

- Доктор! Почему такой огромный счет? Вы же лечили меня всего две недели?

- Ах, дорогой мой! Если бы вы только знали, какой у вас был интересный случай, и какое искушение было довести дело до вскрытия, вы бы не возражали!

Внимательно изучил новый "Больничный лист". Подскажите, для какой должности в графе "средний дневной заработок" предусмотрено 6 клеточек?

Два мужика на улице выколачивают ковры. Садятся перекурить, один говорит:

- Вот я слышал, что самка паука "Черная вдова" съедает самца сразу же после совокупления!

- А вот наши жены это удовольствие растягивают на всю жизнь!

- Удар током взрослого электрического угря может оглушить лошадь.

- Лошадь и капля никотина убивает...

- Действительно. Нежизнеспособная какая-то зверюга...