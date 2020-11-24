Пусть будет радостно всегда: подборка веселых анекдотов

— Как отличить физика от математика? — Надо задать вопрос: антоним слову параллельно? Математик ответит — перпендикулярно, физик — последовательно.
Бабка оплачивает ЖКХ. — Это рубли советских времен, они старые и уже не действуют! — Как и ваши трубы.
Взрослая жизнь – это когда делаешь всё, что хочешь, пока не закончилось действие обезболивающего.
Чтобы соблазнить женщину, нужны незаурядный ум, чувство юмора и уверенность в себе.
Деньги в этот перечень не входят.
Не путайте охоту с покупкой.
– Давно хотел спросить – почему вы, женщины, ходите в туалет парами?
– Ну, а вдруг там маньяк в кустах.
– Ага, и вы такие: “Сегодня у нас акция, две жертвы по цене одной.”