Пусть будет радостно всегда: подборка веселых анекдотов

— Как отличить физика от математика? — Надо задать вопрос: антоним слову параллельно? Математик ответит — перпендикулярно, физик — последовательно.

Бабка оплачивает ЖКХ. — Это рубли советских времен, они старые и уже не действуют! — Как и ваши трубы.

Взрослая жизнь – это когда делаешь всё, что хочешь, пока не закончилось действие обезболивающего.

Чтобы соблазнить женщину, нужны незаурядный ум, чувство юмора и уверенность в себе.

Деньги в этот перечень не входят.

Не путайте охоту с покупкой.

– Давно хотел спросить – почему вы, женщины, ходите в туалет парами?

– Ну, а вдруг там маньяк в кустах.

– Ага, и вы такие: “Сегодня у нас акция, две жертвы по цене одной.”