Впусти шутку в свой дом: веселые анекдоты на вечер

На приёме у врача.
– По цвету вашего лица вижу, что злоупотребляете.
– Нет, зло не употребляю, только водку.
Энергетический вампир- это тот чувак в компании, который:” О, можно твой пауэр банк?”
Она: как тебе переход с вк на фейсбук?
Я: как пересесть с приоры на кабриолет
Она: комфортнее?
Я: кто-то стырыл магнитолу с музлом
А знаете, друзья, что все великие люди потому и были великими, что им не приходилось каждое утро тащиться на работу. На их домах так и написано: “В этом доме ЖИЛ и РАБОТАЛ …
Если кто-то не соблюдает соц. дистанцию – не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.