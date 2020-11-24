Впусти шутку в свой дом: веселые анекдоты на вечер

На приёме у врача.

– По цвету вашего лица вижу, что злоупотребляете.

– Нет, зло не употребляю, только водку.

Энергетический вампир- это тот чувак в компании, который:” О, можно твой пауэр банк?”

Она: как тебе переход с вк на фейсбук?

Я: как пересесть с приоры на кабриолет

Она: комфортнее?

Я: кто-то стырыл магнитолу с музлом

А знаете, друзья, что все великие люди потому и были великими, что им не приходилось каждое утро тащиться на работу. На их домах так и написано: “В этом доме ЖИЛ и РАБОТАЛ …

Если кто-то не соблюдает соц. дистанцию – не стоит сразу делать замечание, просто тактично кашляните.