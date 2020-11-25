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Среда, 25.11.2020
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Проснулись, потянулись, улыбнулись: бодрящая подборка анекдотов на утро
06:00 Сегодня Телеграф

- Мужик, а что это у тебя оба уха перевязаны?

- Да, я белье гладил, и тут телефон зазвонил.

- И?

- Ну что и? Вместо трубки в утюг але сказал...

- Аа... понятно... а со вторым ухом что?

- Так, это... скорую вызывал...

— Мам, ты почему меня в черный список кинула?

— От тебя спам шел.

— Какой еще спам?!

— «Мам, кинь на телефон», «Мам, куртка новая нужна», «Мам, завтра на кино денег дашь?»…

И пообещал Бог мужчинам, что красивых, добрых и умных женщин можно будет найти на каждом углу. И сделал Землю круглой…

- Дорогой, когда ты сделаешь мне предложение?

- Зачем, у нас с тобой и так все хорошо.

- Но я не хочу, чтобы было хорошо, я хочу замуж.

Впусти шутку в свой дом: веселые анекдоты на вечер

- Как тебе удалось так похудеть?

- Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем воздухе...

- Что за крем?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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