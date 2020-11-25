Проснулись, потянулись, улыбнулись: бодрящая подборка анекдотов на утро

- Мужик, а что это у тебя оба уха перевязаны?
- Да, я белье гладил, и тут телефон зазвонил.
- И?
- Ну что и? Вместо трубки в утюг але сказал...
- Аа... понятно... а со вторым ухом что?
- Так, это... скорую вызывал...
— Мам, ты почему меня в черный список кинула?
— От тебя спам шел.
— Какой еще спам?!
— «Мам, кинь на телефон», «Мам, куртка новая нужна», «Мам, завтра на кино денег дашь?»…
И пообещал Бог мужчинам, что красивых, добрых и умных женщин можно будет найти на каждом углу. И сделал Землю круглой…
- Дорогой, когда ты сделаешь мне предложение?
- Зачем, у нас с тобой и так все хорошо.
- Но я не хочу, чтобы было хорошо, я хочу замуж.
- Как тебе удалось так похудеть?
- Я перешла на правильное питание, спорт два раза в день, массаж с антицеллюлитным кремом, прогулки на свежем воздухе...
- Что за крем?