Поднимут настроение каждому: подборка анекдотов на вечер

Предновогодний корпоратив – это единственная пьянка, после которой, если ты не вышел на работу, тебя не выгонят, потому что начальник тоже не вышел.

"Сережа, я сейчас приеду, и ты увидишь, как я торопилась!" - говорила по телефону женщина, стоя в разных сапогах в метро.

Не за горами тот день, когда нам придется смотреть рекламу прежде, чем мы сможем ответить на телефонный звонок.

Раньше люди делали утреннюю зарядку. А теперь делают вечернюю, чтобы утром телефон был заряжен.

- Алло, привет! Ну как ты там в отпуске?

- Всё прекрасно! Только что на банане по волнам каталась!

- Поскользнулась на кожуре в ванной, что ли?