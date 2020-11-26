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Четверг, 26.11.2020
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Порция хорошего настроения: забавные анекдоты на утро

Порция хорошего настроения: забавные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

А вы тоже заметили, что во всех сказках после свадьбы пишут: "Вот и сказочке конец"?

- Что такое вечеринка?

- Как утренник, только ты не зайчик, а свинья.

- Доктор, ну как же так?! У меня язва желудка и хромота на правую ногу!

- Уважаемый призывник! У вас прекрасные анализы, у вас нет никаких признаков язвы и хромоты!

- А я - бессимптомный больной!

Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

Поднимут настроение каждому: подборка анекдотов на вечер

- Важнейший элемент в похудении - это сон!

- Это как?

- Вовремя не уснул - обожрался пирогами!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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