Порция хорошего настроения: забавные анекдоты на утро

А вы тоже заметили, что во всех сказках после свадьбы пишут: "Вот и сказочке конец"?
- Что такое вечеринка?
- Как утренник, только ты не зайчик, а свинья.
- Доктор, ну как же так?! У меня язва желудка и хромота на правую ногу!
- Уважаемый призывник! У вас прекрасные анализы, у вас нет никаких признаков язвы и хромоты!
- А я - бессимптомный больной!
Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.
- Важнейший элемент в похудении - это сон!
- Это как?
- Вовремя не уснул - обожрался пирогами!