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Четверг, 26.11.2020
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Немного веселья не помешает: подборка анекдотов для поднятия настроения

Немного веселья не помешает: подборка анекдотов для поднятия настроения
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф

Уже год как играю в онлайн-покер. Девушка поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

Была в супермаркете, мне сказали: расплатиться можно любой картой. Достала бубнового туза... Кто-нибудь может забрать меня из полиции?

Самый вредный грызун - компьютерная мышь... Именно она сгрызает львиную долю нашего времени.

— Ну, как твоя новая сторожевая собака?

— Очень хорошая! Уже который день домой не могу попасть.

Порция хорошего настроения: забавные анекдоты на утро

Фейсбук достал со своими рекомендуемыми друзьями. Где возможные враги, предполагаемые богатые родственники и гипотетические любовники?!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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