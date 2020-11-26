Немного веселья не помешает: подборка анекдотов для поднятия настроения

Уже год как играю в онлайн-покер. Девушка поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

Была в супермаркете, мне сказали: расплатиться можно любой картой. Достала бубнового туза... Кто-нибудь может забрать меня из полиции?

Самый вредный грызун - компьютерная мышь... Именно она сгрызает львиную долю нашего времени.

— Ну, как твоя новая сторожевая собака?

— Очень хорошая! Уже который день домой не могу попасть.

Фейсбук достал со своими рекомендуемыми друзьями. Где возможные враги, предполагаемые богатые родственники и гипотетические любовники?!