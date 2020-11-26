Продолжаем веселиться: подборка крутых анекдотов на вечер

— Мама, я таки хочу два куска торта!

— Изя!Не морочь маме голову, возьми нож и разрежь свой кусок на два.

На работе думала – приду домой, уберусь, блинчиков напеку… Пришла. Села на диван… И в доме вроде чисто, и есть на ночь вредно…

– Мама, что делать, если пуговица у меня на груди постоянно расстегивается?

– Гордиться

Мои друзья спорят о том что лучше: разогреть пиццу или съесть её холодной. А вот я не понимаю как вообще так вышло, что у них осталась недоеденная пицца.

Психиатр сказал мне, что у меня биполярное расстройство. Не знаю, смеяться или плакать…