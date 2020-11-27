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Пятница, 27.11.2020
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С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение

С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение
06:00 Сегодня Телеграф

У сантехника Миши была кличка "Котенок", потому что его часто находили на улице и приносили домой.

Каждое утро просыпаюсь коммунистом, потому что люто ненавижу людей, которые могут позволить себе не работать.

- В прошлый Новый год я отказался от оливье. В этот Новый год я отказался от мандаринов. На следующий Новый год попробую не есть селедку под шубой. Надо же все-таки выяснить, отчего мне каждый раз так плохо на следующий день!?

"Сосиски куриные". Прочитал состав - есть это нельзя. Может они куриные, потому что их нужно курить?

Продолжаем веселиться: подборка крутых анекдотов на вечер

Мужчина заходит к психиатру:

- Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платья.

- Вы в этом уверены?

- Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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