С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение

У сантехника Миши была кличка "Котенок", потому что его часто находили на улице и приносили домой.

Каждое утро просыпаюсь коммунистом, потому что люто ненавижу людей, которые могут позволить себе не работать.

- В прошлый Новый год я отказался от оливье. В этот Новый год я отказался от мандаринов. На следующий Новый год попробую не есть селедку под шубой. Надо же все-таки выяснить, отчего мне каждый раз так плохо на следующий день!?

"Сосиски куриные". Прочитал состав - есть это нельзя. Может они куриные, потому что их нужно курить?

Мужчина заходит к психиатру:

- Я по поводу жены, доктор. У нее навязчивая идея, что кто-то пытается украсть ее платья.

- Вы в этом уверены?

- Абсолютно. Она наняла специального человека, чтобы он охранял их. Я обнаружил его вчера в шкафу...